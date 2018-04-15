Отчет БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане необъективен - политолог

15 апреля 2018 08:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отчет БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане не отражает реальности и абсолютно необъективен.

Об этом сказал Trend политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, в целом у наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ шаблонный подход.

«Они, можно сказать, оскорбляют народ, который делает свой выбор. Они работают по определенному трафарету, то есть выступают, закрывая глаза на общую положительную среду, не учитывая волю избирателей», - сказал политолог.

Садыхов сказал, что комментарий БДИПЧ по выборам носит провокационный характер.

«Мы, конечно, не можем принять такой подход. Члены миссии БДИПЧ ОБСЕ на протяжении многих лет демонстрируют такого рода позицию. Каждый раз они приезжали на выборы в Азербайджане с готовыми отчетами, так было и на этот раз. Считаю, что мы должны вести серьезную борьбу против Бюро», - отметил Садыхов.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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