Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, обладающая очень положительной репутацией в мире

18 апреля 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет Азербайджан добился больших успехов на международной арене.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Наши позиции в мире укрепляются, Азербайджан – страна, обладающая очень положительной международной репутацией. К нам проявляется очень большое уважение, поддержка со стороны мирового сообщества, мы это чувствуем, и достигнутые результаты, принятые решения еще раз подтверждают это. Безусловно, что самым наглядным примером стало наше избрание при поддержке 155 стран в Совет безопасности ООН. Это очень большой успех для молодого независимого государства, и это показывает, что абсолютное большинство мирового сообщества поддерживает нас", - сказал главыа государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, за последние 15 лет Азербайджан смог наладить более тесные отношения с соседними государствами.

"Могу сказать, что двусторонние отношения сейчас на самом высоком уровне, у нас нет никаких проблем с соседними государствами, все вопросы решаются конструктивно и двустороннее сотрудничество создает условия для многостороннего сотрудничества. Многостороннее сотрудничество тоже осуществляется по инициативе Азербайджана. По нашей инициативе был создан четырехсторонний формат сотрудничества с четырьмя соседними государствами, и это работающий формат. На этих трехсторонних и четырехсторонних встречах мы обсуждаем, решаем очень важные вопросы. Решение вопросов приносит большую пользу всем соседним государствам, в том числе Азербайджану, в то же время наши теплые отношения с соседями положительно влияют и на региональную стабильность, безопасность",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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