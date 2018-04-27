Азербайджан примет участие на саммите молодых парламентариев

27 апреля 2018 09:07 (UTC+04:00)

Международный саммит молодых парламентариев из 13 стран "Магас-2018" стартует в Ингушетии в пятницу. Его участники разработают новые модели работы с молодежью, сообщил ТАСС председатель республиканского комитета по делам молодежи Сулейман Эгиев.

"Мы давно задумали провести такой саммит, таких мероприятий еще не было в [Северо-Кавказском федеральном] округе. Участники саммита - делегации молодежных парламентов Франции, Монако, Испании, Македонии, Джибути, Сальвадора, Эквадора, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Сирийской Арабской Республики и регионов России. Главная цель саммита - эффективное развитие молодежного парламентского движения как инновационного направления молодежной политики в стране и обмен опытом с другими странами, будут разработаны новые модели работы с молодежью", - сказал он.

По данным пресс-службы главы региона, в рамках саммита подпишут соглашения о сотрудничестве Ингушетии с Пензой, Молдавией и организацией "Платформа мира между Арменией и Азербайджаном".

На форуме планируется проведение презентаций лучших практик организации работы с молодежью в регионах страны, разработка новых форматов взаимодействия с молодежью, подписание соглашений о сотрудничестве между лидерами молодежных парламентов иностранных государств и регионов России.

Ожидается, что в саммите примут участие депутаты Госдумы и Народного собрания Ингушетии, Федерального агентства по делам молодежи, представители ЦИК и республиканской избирательной комиссии.

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