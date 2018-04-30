У Туркменистана дружественные связи с Азербайджаном - Бердымухамедов

30 апреля 2018 11:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - У Туркменистана дружественные связи с Азербайджаном и другими соседями, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вот мы, соседи – с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Пакистаном, а там, за горами Иран – и со всеми мы дружно живём!», - сказал туркменский глава.

Было отмечено, что официальный Ашхабад большое внимание уделяет развитию транспорта и транзитных коридоров.

«Мы открываем самый крупный порт на Каспийском море, который всех нас сплачивает – Россию, Казахстан, Азербайджан и Иран», - подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Ожидается, что ежегодный оборот морской гавани в городе Туркменбаши составит около 18 миллионов тонн без учёта нефтепродуктов, а с нефтепродуктами – около 26 миллионов тонн.

«Он для всех нас, наших соседей – и России, и Казахстана, и Азербайджана, и Ирана. Мы именуем Каспийское море – морем мира и добрососедства», - сказал туркменский президент.

На последнем саммите прикаспийских государств Туркменистан выдвинул инициативу о создании единого логистического центра для рационального грузопотока между соседними странами.

«На следующем саммите, который будет в Казахстане, надеюсь, мы достигнем консенсуса, и будем развивать этот логистический транзитно-транспортный коридор», - отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Проект морского порта у туркменского берега Каспия, оценочной стоимостью в 1,5 миллиарда долларов США реализует турецкая компания Gap Inşaat.

Церемония открытия запланирована на 2 мая 2018 года. Напомним, что в данном проекте было предусмотрено и строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ).

ТЛЦ предназначен для оказания услуг потребителям на стыке «промышленное изготовление – транспорт–торговля». В его состав войдут складской комплекс с телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, информационно-технологическим обеспечением процесса перевозки и обработки грузов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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