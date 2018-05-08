Азербайджан и Италия обсудили предотвращение незаконных визитов и экономической деятельности на оккупированных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялись вторые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном во вторник.

Итальянскую делегацию принял замминистра иностранных дел Азербайджана посол Надир Гусейнов. В ходе встречи обсуждались успешно развивающиеся между двумя странами отношения в политической, экономической, энергетической и других сферах.

Затем начались вторые консульские консультации, которые прошли в день 26-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

На консультациях азербайджанскую сторону представлял начальник консульского управления МИД Азербайджана посол Фаиг Багиров, итальянскую - начальник управления по делам итальянцев за рубежом и миграционной политике министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, полномочный министр Луиджи Виньяли.

Во встрече также принимали участие представители министерств внутренних дел, образования, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность укрепления связей в области образования, а также полного и правильного информирования граждан об их правах и обязанностях в этой сфере.

Говоря о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Фаиг Багиров сказал, что конфликт должен быть разрешен в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана.

Кроме того, обсуждались необходимые мероприятия полномочных государственных органов Италии по предотвращению несанкционированных визитов и незаконной экономической и иной деятельности со стороны Армении на оккупированных территориях Азербайджана без согласия правительства страны.

Багиров также проинформировал итальянскую сторону о заявке Азербайджана на проведение Expo-2025.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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