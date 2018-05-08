Азербайджан и Италия обсудили предотвращение незаконных визитов и экономической деятельности на оккупированных территориях (ФОТО)

8 мая 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялись вторые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном во вторник.

Итальянскую делегацию принял замминистра иностранных дел Азербайджана посол Надир Гусейнов. В ходе встречи обсуждались успешно развивающиеся между двумя странами отношения в политической, экономической, энергетической и других сферах.

Затем начались вторые консульские консультации, которые прошли в день 26-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

На консультациях азербайджанскую сторону представлял начальник консульского управления МИД Азербайджана посол Фаиг Багиров, итальянскую - начальник управления по делам итальянцев за рубежом и миграционной политике министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, полномочный министр Луиджи Виньяли.

Во встрече также принимали участие представители министерств внутренних дел, образования, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность укрепления связей в области образования, а также полного и правильного информирования граждан об их правах и обязанностях в этой сфере.

Говоря о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Фаиг Багиров сказал, что конфликт должен быть разрешен в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана.

Кроме того, обсуждались необходимые мероприятия полномочных государственных органов Италии по предотвращению несанкционированных визитов и незаконной экономической и иной деятельности со стороны Армении на оккупированных территориях Азербайджана без согласия правительства страны.

Багиров также проинформировал итальянскую сторону о заявке Азербайджана на проведение Expo-2025.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
За последний год Польша выдала рабочие визы одной тысяче граждан Азербайджана
Политика 20:00
Глава Казахстанских железных дорог о транспортировке грузов через Грузию, Азербайджан и Турцию
Бизнес 18:41
Выросли банковские вклады населения регионов Азербайджана
Бизнес 18:40
Иран и Азербайджан впервые будут разрабатывать нефтяное месторождение на Каспии - Рухани
Экономика 18:36
Иран раскрыл детали газового свопа с Азербайджаном
Энергетика 17:53
Иран ведет переговоры с нефтяными компаниями по проектам с SOCAR (Эксклюзив)
Энергетика 17:14
Оглашены сроки следующего заседания Международной ассоциации ТМТМ
Бизнес 17:06
Азербайджанский стекольный завод удвоит объемы производимой продукции
Бизнес 16:29
Бакметрополитен объявил тендер
Тендеры 16:23
Завершился первый полет грузового самолета Silk Way Airlines из Баку во Франкфурт
Бизнес 15:14
В центре Рима загорелся автобус
Европа 14:41
ВБ: Инфляция в Азербайджане достигнет пятилетнего минимума
Бизнес 14:05
Участники Транскаспийского маршрута прорабатывают способы дальнейшего увеличения транспортировки
Бизнес 12:37
ВБ ожидает значительный рост ВВП Азербайджана до 2021 года
Бизнес 12:30
TAP завершил работы по направленному бурению на дне реки Аксиос
Энергетика 10:01
News Blaze: Азербайджан обладает огромным экономическим потенциалом
Бизнес 7 мая 21:07
Deloitte: Азербайджанский бизнес преисполнен оптимизма относительно своего будущего
Бизнес 7 мая 17:53
Азербайджан заинтересован в привлечении европейских технологий для развития экономики - Валех Алескеров
Бизнес 7 мая 17:32