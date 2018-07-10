СГБ Азербайджана: Пресечена деятельность 7 незаконных религиозных общин, управляемых из-за рубежа (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Благодаря совместным мерам, проведенным с МВД, за последний год была пресечена деятельность семи незаконных религиозных общин, управляемых из-за рубежа, при поддержке Государственной службы миграции из страны были депортированы 12 иностранных экстремистов. Об этом на конференции, проведенной на тему «Организация совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом и ее значение», сказал начальник отдела Службы государственной безопасности (СГБ) Суад Махмудов.

Начальник отдела отметил, что благодаря совместной работе с Государственной пограничной службой по возвращению в республику были задержаны и переданы следственным органам 20 экстремистов, участвовавших в конфликтах за рубежом.

Махмудов добавил, что сегодня СГБ совместно с соответствующими структурами проводит последовательную и системную работу по пресечению экстремистских и радикальных тенденций.

По словам начальника отдела, несмотря на то, что религия отделена от государства, государство несет непосредственную ответственность за религиозную ситуацию в стране и безопасность граждан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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