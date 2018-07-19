Серджо Маттарелла: Италия может стать надежным партнером Азербайджана не только в сфере торговли

19 июля 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Италия может стать надежным партнером Азербайджана не только в товарообменных операциях, но и в развитии программ индустриализации, диверсификации экономики и дополнительного потенциала в сфере углеводородов.

Об этом, в частности, Президент Италии Серджо Маттарелла сказал в четверг в ходе прошедшего в Баку в Центре Гейдара Алиева азербайджано-итальянского бизнес-форума, в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Диверсификация является одной из основных целей Азербайджана. С целью поддержки этого Италия может предложить Азербайджану свой опыт, технологии и навыки. Как видно из проектов, осуществляемых в последние годы итальянскими компаниями, Италия обладает высоким в мире наследием в энергетической сфере, в сфере транспортировки энергоресурсов и химической промышленности", - сказал Серджо Маттарелла.

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