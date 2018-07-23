Хикмет Гаджиев: Заявления Давида Тонояна можно сравнить с рассказами тамады на армянских свадьбах

23 июля 2018 23:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявления министра обороны Армении Давида Тонояна можно сравнить с рассказами тамады на традиционных армянских свадебных церемониях, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее в интервью eadaily.com глава армянского оборонного ведомства заявил: «С учетом откровенной воинственной риторики противника и постоянных заявлений о возможности решения конфликта посредством применения силы, вооруженные силы Армении должны обеспечивать перманентное отрезвляющее воздействие на противника и содействовать обузданию агрессии противоположной стороны».

Официальный представитель азербайджанского МИД прокомментировал высказывания армянского министра следующим образом:

«Показательные комментарии министра обороны Армении напоминают рассказы тамады на традиционных армянских свадебных церемониях. Как гласит английская пословица, пустая бочка пуще гремит. Есть те, кто путает привычные теоретические занятия с оперативной обстановкой на местах», - говорится в заявлении представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Илькин Шафиев)

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