Вугар Рагимзаде: Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, является толерантной страной

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, является толерантной и мультикультуральной страной.

Об этом в четверг сказал Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, комментируя участие в фестивале "ЖАРА-2018" уроженки Армении, российской певицы Зары.

"Сегодня некоторые "заинтересованные круги" стараются комментировать происходящие в Азербайджане события в выгодной для себя форме. Они стараются очернить позитивный имидж страны как внутри, так и за пределами республики. Эти элементы при любом удобном случае проводят кампании по очернению Азербайджана, выполняют заказы определенных антинациональных сил. Разговоры вокруг Международного фестиваля "ЖАРА", которые ведутся последние дни, являются составной частью этой кампании", - сказал он.

Рагимзаде отметил, что в социальных сетях ведется кампания, связанная с участием в фестивале российской певицы Зары, якобы являющейся армянкой. Отмечается, что ее приезд в Азербайджан недопустим.

"Исторически различные народы в нашей стране жили в условиях мира, безопасности и добрососедства. Вне зависимости от религии, расы, национальности ко всем гражданам Азербайджана проявляется одинаковое внимание и отношение. Одно из основных направлений государственной политики Азербайджана связано с толерантностью и мультикультурализмом. В этом плане обсуждения, которые проходят в социальных сетях в связи с фестивалем "ЖАРА", наносят вред имиджу страны как толерантной", - отметил главред газеты.

Собеседник агентства подчеркнул, что для донесения до мировой общественности азербайджанских реалий необходимо использовать все возможные средства.

"Мы показываем миру, что Азербайджан является свободным, демократическим, развитым государством, и говорим, что каждый может посетить страну и убедиться в этом. Не случайно, что в нашей стране постоянно проходят международные мероприятия, спортивные состязания, и зарубежные гости, которые посещают Страну Огней, видят положительные изменения, развитие и не могут скрыть свое восхищение. В этом плане приезд в нашу страну родившейся в Армении певицы, гражданки России, езидки по национальности, добрые слова, которые она скажет о нашей стране, будут только нам на пользу. Этим мы, в отличие от моноэтнической Армении, показываем всему миру нашу толерантность и мультикультурализм", - сказал Рагимзаде.

По его словам, подобные обсуждения [которые ведутся в социальных сетях] могут также оказать негативное влияние на переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Мы справедливо требуем возвращения наших земель, находящихся под оккупацией, чтобы Нагорный Карабах получил автономию внутри Азербайджана. В дальнейшем армяне станут гражданами Азербайджана. Но если кто-то так резко критикует приезд в нашу страну певицы, родившейся в Армении, то кто же нам поверит? Считаю, что на такие вопросы нужно смотреть более широко", - сказал он.

Напомним, что третий фестиваль "ЖАРА" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. В фестивале примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

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