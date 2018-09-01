Граждане Азербайджана смогут получить удостоверения личности нового поколения во всех центрах "Службы ASAN" (ФОТО)

1 сентября 2018 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В замене удостоверений личности, срок действия которых еще не истек, необходимости нет. Новое удостоверение должно быть получено по истечении срока действия прежнего, при утере или порче документа, изменении имени, фамилии или отчества. Об этом в субботу сказал завотделом по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

«Граждане в настоящее время могут продолжать использовать удостоверения, срок действия которых не истек. В их замене необходимости нет», - сказал Нифталиев.

По его словам, с сегодняшнего дня в центрах «Службы ASAN» начинается выдача удостоверений личности нового поколения. В настоящее время прием документов осуществляется во всех центрах «Службы ASAN» города Баку и Сумгайытских региональных центрах «Службы ASAN». В последующие дни прием документов для выдачи удостоверений личности нового поколения и их смены начнется в региональных центрах «Службы ASAN».

Нифталиев добавил, что нет каких-либо изменений в размере государственных пошлин для выдачи удостоверений личности нового поколения гражданам, которым исполнилось 15 лет. Так, для выдачи удостоверения в течение 10 дней госпошлина составляет 5 манатов, трех дней – 25 манатов, в течение одного дня – 35 манатов.

Для выдачи новых удостоверений гражданам до 15 лет установлена пошлина. Так, для получения удостоверения в течение 10 дней установлена пошлина в размере 4 манатов, трех дней – 20 манатов, в течение одного дня – 25 манатов..

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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