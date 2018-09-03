Главы тюркоязычных стран обсудят в Кыргызстане вопросы экономики и культуры

Участники заседания Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств (ССТГ) обсудят в понедельник вопросы сотрудничества в сфере культуры и экономики. Как сообщили ТАСС в МИД Кыргызстанa, мероприятие пройдет в понедельник в киргизском городе Чолпон-Ата.

"Участники саммита рассмотрят вопросы укрепления сотрудничества в культурной, гуманитарной и торгово-экономической сферах", - отметили в МИД Кыргызстана. Во время встречи состоится "обмен мнениями об активизации взаимодействия стран - участниц организации в рамках ССТГ, поднята тема его развития, а также других тюркских институтов.

Как сообщила пресс-служба главы Кыргызского Республики, в шестом заседании ССТГ в Чолпон-Ате примут участие главы тюркоязычных государств.

Как отмечает МИД, в ходе нынешнего заседания ССТГ председательство в организации перейдет к Кыргызстану. "По его итогам состоится подписание совместных документов. Председательство в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану", - говорится в сообщении.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в октябре 2009 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Ее штаб-квартира расположена в Стамбуле.

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