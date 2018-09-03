Главы тюркоязычных стран обсудят в Кыргызстане вопросы экономики и культуры

3 сентября 2018 05:33 (UTC+04:00)

Участники заседания Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств (ССТГ) обсудят в понедельник вопросы сотрудничества в сфере культуры и экономики. Как сообщили ТАСС в МИД Кыргызстанa, мероприятие пройдет в понедельник в киргизском городе Чолпон-Ата.

"Участники саммита рассмотрят вопросы укрепления сотрудничества в культурной, гуманитарной и торгово-экономической сферах", - отметили в МИД Кыргызстана. Во время встречи состоится "обмен мнениями об активизации взаимодействия стран - участниц организации в рамках ССТГ, поднята тема его развития, а также других тюркских институтов.

Как сообщила пресс-служба главы Кыргызского Республики, в шестом заседании ССТГ в Чолпон-Ате примут участие главы тюркоязычных государств.

Как отмечает МИД, в ходе нынешнего заседания ССТГ председательство в организации перейдет к Кыргызстану. "По его итогам состоится подписание совместных документов. Председательство в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану", - говорится в сообщении.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в октябре 2009 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Ее штаб-квартира расположена в Стамбуле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане начались III Всемирные игры кочевников (ФОТО)
Кыргызстан 02:29
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан (ФОТО)
Политика 2 сентября 21:14
Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле - Эрдоган
Турция 2 сентября 13:55
Азербайджан и Россия обсудили создание новых транспортных возможностей
Экономика 2 сентября 00:39
Кыргызстан и Турция подписали 12 совместных документов
Кыргызстан 2 сентября 00:32
Президент Ильхам Алиев: Cогласованные вопросы позволят еще больше увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией
Политика 1 сентября 20:17
Лента новостей
В Чехии стартуют учения Ample Strike с участием военных из 19 стран
Европа 06:30
McDonald's закрывает часть своих ресторанов в Венесуэле
Другие страны 05:59
Катар может инвестировать миллиарды долларов в немецкие компании
Арабские страны 04:54
В Ливии при обстреле лагеря беженцев погибли не менее четырех человек
Арабские страны 04:22
В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновении лодок
США 03:51
В Норвегии начали расследование исчезновения соратника Ассанжа
В мире 03:02
В Кыргызстане начались III Всемирные игры кочевников (ФОТО)
Кыргызстан 02:29
Верховный лидер Ирана заявил, что войны не будет, но призвал усилить армию
Политика 01:24
Власти Триполи объявили режим ЧП из-за боев в окрестностях города
Арабские страны 00:52