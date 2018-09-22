Перечисляя иностранные государства, мы не включаем в эту категорию Азербайджан - Бинали Йылдырым

22 сентября 2018 03:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перечисляя иностранные государства, мы не включаем в эту категорию Азербайджан. Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

«Мы принадлежим к одной нации. Наши свобода, процветание связаны друг с другом. Мы делим радость и горе. У нас общие надежды, мечты и идеалы. Говорим на одном языке, одинаково мыслим. Перечисляя иностранные государства, мы не включаем в эту категорию Азербайджан, так как Турция – это Азербайджан, а Азербайджан – это Турция», - сказал Бинали Йылдырым.

Йылдырым отметил, что 100 лет назад Азербайджан и Турция вели ожесточенную борьбу за то, чтобы не быть стертыми с исторической сцены.

"Сто лет назад была создана Азербайджанская Демократическая Республика. 100 лет назад парламент Азербайджана выполнил важную задачу. Вот и сегодня парламенту принадлежит большая роль в достигнутых Азербайджаном успехах. После восстановления независимости Азербайджан прошел большой путь развития и добился экономических успехов. Проходя по улицам Баку, можно видеть это развитие. Благодаря пути, намеченному великим лидером Гейдаром Алиевым, и под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов, внес важный вклад в мир и стабильность в регионе. Турция всегда была рядом с Азербайджаном, поддерживала ее независимость", - сказал он.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция вместе реализовали важные проекты, служащие укреплению сотрудничества в регионе.

"Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и другие аналогичные инициативы служат углублению сотрудничества", - добавил председатель.

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