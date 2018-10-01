В Азербайджане предлагается создать экологическую полицию

1 октября 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо создать экологическую полицию.

Об этом в понедельник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказала депутат Эльмира Ахундова.

По ее словам, экологическая полиция будет действовать или при министерстве внутренних дел, или при министерстве экологии и природных ресурсов.

Депутат также сказала, что эта структура должна организовывать мониторинг экологии и окружающей среды, а также своевременно выявлять случаи загрязнения окружающей среды и другие подобные случаи и проводить профилактические мероприятия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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