Али Гасанов: В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов сказал, выступая во вторник в Бакинском госуниверситете на научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения известного общественно-политического деятеля Муртуза Алескерова.

Али Гасанов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, имеющий неоценимые заслуги перед азербайджанским народом - один из наиболее выдающихся политических лидеров ХХ века. «Гейдар Алиев - основоположник независимого азербайджанского государства. Люди, сплотившиеся вокруг великого лидера в начале 1990-х годов, внесли большой вклад в формирование и развитие независимого азербайджанского государства, и их имена написаны рядом с именем Гейдара Алиева», - сказал он.

Сказав, что одним из них был Муртуз Алескеров, Али Гасанов отметил, чтоГейдар Алиев начал борьбу за независимость Азербайджана совместно с 51 человеком, представленным в Политическом совете правящей партии «Ени Азербайджан», азербайджанским народом, интеллигенцией. «Когда я познакомился с Муртузом Алескеровым, его имя уже было вписано в историю Азербайджана. Но он не довольствовался этим. Его заслуги в начале пути независимости Азербайджана, в частности деятельность, связанная с созданием правящей партии «Ени Азербайджан», выступления по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, общеизвестны», - сказал Али Гасанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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