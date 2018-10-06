Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Румынией комиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение об утверждении нового состава совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Румынии со стороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, сопредседателем комиссии назначается министр труда и социальной защиты населения; членами комиссии назначаются заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра энергетики, заместитель министра культуры, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра образования, заместитель министра здравоохранения, председатель Госагентства по туризму, вице-президент Государственной нефтяной компании, заместитель председателя Центрального банка, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Румынии.

Министерству иностранных дел поручено направить Румынии уведомление об изменениях, внесенных этим распоряжением.

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