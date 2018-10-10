Выступление Президента Ильхама Алиева дает уверенность в том, что Азербайджан продолжит выбранный им верный путь - депутат

10 октября 2018 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева дает уверенность в том, что Азербайджан продолжит выбранный им верный путь.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что Президент Ильхам Алиев в очередной раз представил общественности Азербайджана и международным наблюдателям статистические показатели и поделился аналитическими суждениями, полностью отражающими картину развития страны за последние 9 месяцев.

«Одним из самых интересных аспектов является то, что Президент чаще опирался на свои выводы по всем сферам Азербайджана, нежели на отчеты и факты, представленные ему до заседания официальными структурами. Первое впечатление, которое останется у любого объективного наблюдателя, наблюдающего за заседанием – это то, что Президент лично осведомлен об экономической, социальной, демографической сферах, о внешней политике Азербайджана, о способах превращения имеющегося у страны потенциала в рабочие механизмы, и постоянно работает над этим», - сказал эксперт.

По словам эксперта, одним из важных результатов обсуждений, проведенных в ходе заседания, является демонстрация Азербайджаном нахождения страны в процессе необратимого прогресса по всем направлениям.

«Это выступление Президента имеет большое значение для дальнейшего укрепления уверенности в том, что Азербайджан решительно продолжит избранный им верный путь», - добавил Гулиев.

Эксперт отметил, что вновь выраженная главой государства принципиальная позиция по нагорно-карабахской проблеме скажется на деятельности посредников на последующем этапе, и будет препятствовать тактике захватнической Армении уклоняющейся от основной линии в переговорах.

Эксперт также сказал, что особое внимание привлекает открытая критика главы государства в отношении недостатков в социально-экономической жизни страны и в отношении бюрократии.

«Президент Ильхам Алиев также указал на необходимые для выполнения действия в этом отношении, а также продемонстрировал, что даже моменты, которые могут вызвать малейшее беспокойство у общества, находятся под контролем государства», - добавил Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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