Азербайджан стал одним из авторитетных и надежных членов мирового сообщества - депутат

10 октября 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одним из авторитетных и надежных членов мирового сообщества.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джаваншир Фейзиев, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Фейзиев добавил, что Азербайджан за последние годы смог значительно укрепить свои позиции на международной арене.

«За минувшие 9 месяцев глава государства совершил 12 зарубежных визитов. В Азербайджан прибыли главы 15 государств и правительств. Конечно же, в рамках этих визитов было подписано большое количество документов, были достигнуты важные договоренности по развитию как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества Азербайджана со странами мира и международными организациями. Также были достигнуты важные продвижения в связях Азербайджана с Европейским союзом и НАТО. Летом этого года с Европейским союзом был подписан документ под названием «Приоритеты сотрудничества». Конечно же, это важный документ, который отражает приоритеты сотрудничества между ЕС и Азербайджаном», - сказал депутат.

Фейзиев также сказал, что укрепление позиции Азербайджана на международной арене также связано с активной позицией в качестве члена Движения неприсоединения.

Фейзиев отметил, что другим направлением достижений во внешней политике Азербайджана является значительное продвижение в связях с мусульманскими странами.

«Азербайджан обладает большим авторитетом во всем мусульманском мире. Это же связано с тем, что Азербайджан вносит важный вклад в единство и солидарность мусульманского мира. Не случайно прошлый год в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности», также страна принимала Игры исламской солидарности. Конечно, проделанная Азербайджаном данная работа высоко оценивается в исламском мире», - добавил Фейзиев.

Депутат отметил, что, естественно, эти успехи во внешней политике Азербайджана являются результатом продолжительной и целенаправленной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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