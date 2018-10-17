Армения демонстрирует неуважение к геополитическим интересам России - эксперт

БАКУ /Trend/ - Признание в итоговом заявлении саммита Франкофонии в Ереване территориальной целостности Украины, встреча в его рамках президента Армении с главой Косово и отказ президента Сербии приехать на саммит являются дополняющими друг друга событиями. Налицо то, что нынешнее руководство Армении, начиная с апреля, продолжает курс, идущий вразрез с политическими интересами России.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар" (Bakı Xəbər), политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, встречей с руководством Косово Армения демонстрирует, что не проявляет уважения к территориальной целостности Сербии и геополитическим интересам России, которую она считает своим историческим союзником, а также наносит удар по интересам России.

«Поддержка территориальной целостности Украины со стороны Армении – это не признак уважения норм международного права, а попытка пойти против России и осуществить политику определенных центров Запада. Если бы руководство Армении однозначно с уважением относилось к международному принципу территориальной целостности, то отказалось бы от агрессии в отношении Азербайджана и вернуло бы оккупированные земли страны», - добавил эксперт.

По его словам, последние действия Армении являются не иначе, как изменой своему историческому союзнику России и противоречивым отношением к международному принципу территориальной целостности.

«Невозможно понять Армению, которая поддерживает территориальную целостность Украины, строит равноправные отношения с Косово, нарушающим территориальную целостность Сербии, а территориальную целостность Азербайджана и вовсе признавать не желает», - сказал Гулиев.

Он отметил, что мировое сообщество получило весомый факт для сравнения государственной политики, проводимой Азербайджаном и Арменией.

«В то время, как Азербайджан относится с уважением к международному принципу территориальной целостности, к своим союзникам и партнерам, Армения демонстрирует в отношении своих союзников очевидную измену, а также противоречивый подход к международному праву. Эта страна, когда ей выгодно, признает международный принцип территориальной целостности, а когда невыгодно, нарушает его, и даже предает своих союзников», - сказал Гулиев.

Он отметил, что в контексте мероприятия Франкофонии еще раз подтверждается, что Азербайджан является единственным надежным стратегическим союзником России в регионе, а также подтверждается склонность Армении к измене при каждой возможности.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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