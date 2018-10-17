Азербайджанские парламентарии принимают участие в международных мероприятиях

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Анталье начинается первый съезд Международной сети трансплантации органов, в котором участвует заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Муса Гасымлы.

На съезде будут обсуждены последние научные новшества в сфере трансплантологии, проведен обмен опытом в этой области, а также запланированы встречи специалистов в сфере медицины из различных стран мира. Съезд продолжит работу до 21 октября.

В тоже время, зампред парламентского комитета по аграрной политике, глава парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Эльдар Гулиев с 16 октября находится в Греции для участия в 52-м заседании комиссии структуры по правовым и политическим вопросам. На заседании в городе Кавала, наряду с текущими вопросами, состоятся обсуждения по теме расширения экономических возможностей в странах-членах структуры, заслушаны предложения делегаций по этому вопросу. Визит продлится до 19 октября.

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса (парламента) Игбал Мамедов 18-19 октября примет участие в заседании контрольно-бюджетной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. На заседании будут обсуждаться такие вопросы как финансирование деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ, формирование и совершенствование механизма использования членских взносов организации и др. Визит завершится 20 октября.

Кроме того, председатели парламентских комитетов Эльдар Ибрагимов, Ахлиман Амирасланов, Сиявуш Новрузов, депутаты Агалар Велиев и Гусейнбала Мираламов с 16 октября находятся с визитом в Китае. Визит нацелен на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества между правящей партией Азербайджана «Ени Азербайджан» (ПЕА) и Китайской коммунистической партией. Депутаты проведут ряд встреч в Китае, обменяются мнениями по интересующим стороны вопросам. Визит продлится до 25 октября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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