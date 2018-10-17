Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон о борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма

17 октября 2018 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о применении закона от 12 октября 2018 года «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма» и внесении изменений в указ от 23 февраля 2009 года «О применении закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма» и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма» и проинформировать Кабинет министров.

Полномочия соответствующего органа исполнительной власти будут осуществлять МВД, министерство юстиции, министерство по налогам, МЧС, Государственный таможенный комитет, Служба государственной безопасности и Государственная пограничная служба.

Согласно изменениям, лица, имеющие связь с преступниками, не могут выполнять управленческие функции участников мониторинга, в том числе не могут занимать должности в правлении, наблюдательном совете или аудиторском комитете.

Также согласно изменениям, орган финансового мониторинга, в случае установления в ходе проводимых операций других преступных действий, будет направлять соответствующую информацию в органы исполнительной власти, осуществляющие уголовное преследование, или в органы прокуратуры.

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