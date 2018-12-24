В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги и фильма, посвященных 15-летнему периоду президентства Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация фильма и книги "Ильхам Алиев - летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства Ильхама Алиева. 2003-2018", сообщает Trend.

Мероприятие, в котором приняли участие представители правительства, депутаты Милли Меджлиса (парламента) и другие гости, началось с показа фильма, посвященного 15-летней деятельности Президента Ильхама Алиева.

Выступивший на мероприятии вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов сказал, что в период президентства Ильхама Алиева успехи, достижения Азербайджана настолько велики и грандиозны, что Азербайджан и Ильхам Алиев представляют собой единое целое.

«Сложно представить Азербайджан без Ильхама Алиева, без проводимой им политики. С удовольствием хочу отметить, что грандиозные достижения Азербайджана, а на самом деле - азербайджанское чудо, в целом развитие страны можно считать одним из самых крупных политических проектов современного мира. Азербайджан, охваченный кризисом, за короткий период времени, уже в начале XXI века, стал одной из самых быстро развивающихся стран. Кроме как чудо, назвать это как-то по иному нельзя», - добавил Али Ахмедов.

Выступая на презентации книги и фильма "Ильхам Алиев - летопись успеха пятнадцатилетного периода президентства Ильхама Алиева. 2003-2018" помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам" Али Гасанов отметил, что если общенациональный лидер Гейдар Алиев был Спасителем Азербайджанского государства, его последователь Ильхам Алиев за последние 15 лет развивал это государство, продемонстрировав новую модель управления и утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

«Ильхам Алиев за 15-летний период президентства продемонстрировал, что обладает глобальным и системным стратегическим мышлением. Как проводимая им внутри страны работа, так и реализуемая внешняя политика, осуществляемые по его инициативе платформы сотрудничества, претворяемые в жизнь проекты международного и регионального значения, будут приносить пользу Азербайджану и его гражданам, послужат усилению государства и спустя многие десятилетия, столетия", - сказал Али Гасанов.

Ответственным за выпуск книги является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, авторами-составителями - помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам" Али Гасанов и генеральный директор Государственного информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Аслан Асланов. В книге представлена полная картина динамичного развития страны в период 15-летней деятельности Президента Азербайджана.

В книге рассказывается о еще большем укреплении общественно-политической стабильности и демократических учреждений в стране, работа по обеспечению прав и свобод человека. Книга предусмотрена для специалистов, интересующихся современной историей Азербайджана, а также широкой массы читателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.