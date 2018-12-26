Вынужденные переселенцы всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева - депутат

26 декабря 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева, улучшение их жилищных условий всегда было в центре внимания главы государства. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Депутат напомнил, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в день рождения главы государства и в канун Нового года вновь встретились с вынужденными переселенцами. «Глава государства отметил свой день рождения с вынужденными переселенцами, и продемонстрировал, что он вместе с ними и в этот знаменательный день, с вниманием относится к решению их проблем», - сказал Алиев.

Депутат подчеркнул, что для вынужденных переселенцев строятся отвечающие самым современным требованиям дома: «Это результат внимания и заботы, проявляемой Президентом Азербайджана к вынужденным переселенцам».

Депутат отметил, что на встречах с вынужденными переселенцами глава государства подчеркнул, что все это временно, оккупированные земли очень скоро будут освобождены, и там будут построены прекрасные города и села, куда смогут вернуться беженцы и вынужденные переселенцы.

В заключении Алиев добавил, что глава государства проводит большую работу для улучшения жилищных условий не только вынужденных переселенцев, но и малообеспеченных слоев населения: «Все это результат непомерного труда Президента Азербайджана и проводимых им реформ».

Напомним, что 25 декабря в эксплуатацию был сдан новый жилой комплекс, построенный для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района. В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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