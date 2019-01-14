В Азербайджане на базе миноборонпрома создается ОАО "Azersilah" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании Открытого акционерного общества "Azersilah".

Общество создается на базе министерства оборонной промышленности. Министерство оборонной промышленности Азербайджана продолжит свою работу до момента государственной регистрации ОАО.

Осуществление полномочий общего собрания ОАО передается:

Президенту Азербайджана: утверждение устава и структуры, размера уставного капитала ОАО; назначение на должность председателя и заместителей председателя правления ОАО, а также досрочное прекращение их полномочий; реорганизация и ликвидация ОАО;

Кабинету министров: согласно Гражданскому кодексу решать другие вопросы, относящиеся к полномочиям общего собрания.

Устанавливается, что ОАО является коммерческим юридическим лицом, осуществляющим с применением передовых технологий производство, экспорт оружия, организацию его продажи внутри и за пределами страны, а также лицом, координирующим на основе современных стандартов менеджмента и корпоративного управления деятельность предприятий и проводящим другую работу по развитию этой сферы.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; подготовить предложения о проекте устава, структуре ОАО, а также о размере уставного капитала и представить Президенту Азербайджана; с учетом передачи в подчинение ОАО предприятий, которые находились в подчинении министерства оборонной промышленности Азербайджана, а также международного опыта подготовить предложения по еще большему повышению их эффективности и представить Президенту Азербайджана; классифицировать активы, которые будут переданы на баланс ОАО, определить активы, не сочетающиеся с его направлением деятельности, или проблемные активы и с учетом международного опыта подготовить предложения по поэтапному выводу с баланса ОАО этих активов и представить Президенту Азербайджана; принять меры по улучшению обеспечения инфраструктурой предприятий, которые будут переданы в подчинение ОАО.

Также Кабмину поручено со дня, предусмотренного в указе, в течение одного месяца обеспечить передачу на баланс ОАО государственного имущества, находящегося на балансе министерства оборонной промышленности, и проинформировать главу государства о результатах; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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