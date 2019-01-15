В Азербайджане структурные реформы нацелены на совершенствование госуправления - депутат

БАКУ /Trend/ - Очередные указы Президента Ильхама Алиева о проведении реформ в некоторых структурах нацелены на совершенствование, повышение эффективности государственного управления, сокращение финансовых расходов и обеспечение доступности для граждан, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гасымлы.

По его словам, реорганизация соответствующих структур согласно новым требованиям исходит из необходимости.

Депутат выразил уверенность в том, что продолжение структурных реформ в других сферах принесет пользу.

«Комплексные преобразования, проводимые под руководством главы государства, завоевали стране имидж «самая реформаторская страна», а также обеспечили устойчивое и сбалансированное экономическое развитие», - сказал Гасымлы.

По словам депутата, польза, которую принесут структурные реформы, заключается в том, что в стране будет совершенствоваться бизнес-среда и усилится конкуренция.

«Потому что компактный государственный аппарат сводит к минимуму вмешательство в работу частного сектора», - сказал депутат.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления в стране.

Согласно указу, деятельность Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.

В соответствии с указом, ликвидируются Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Фонд знаний при Президенте Азербайджана и Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Также с целью реорганизации их деятельности на общественных началах ликвидируются Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, Секретариат Тарифного совета Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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