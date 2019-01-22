Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом компании “CISCO” (ФОТО) (версия 2)

22 января 2019 14:53 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и руководителем по продажам компании "CISCO" Джерри Эллиотт.

Джерри Эллиотт выразила на встрече удовлетворение сотрудничеством с различными государственными структурами Азербайджана. Она отметила, что Азербайджан является одним из важнейших государств в регионе, в сотрудничестве с которыми заинтересована компания. Джерри Эллиотт поблагодарила Президента Ильхама Алиева за поддержку проектов компании "CISCO". Она подчеркнула, что в Азербайджане наблюдаются три основных направления, необходимые для развития любого государства. В этом контексте она отметила, что наличие умелого лидера для проведения реформ в Азербайджане, конкретных планов развития, реализация данных планов и определение ответственных структур для достижения указанных в них целей, обеспечивающих развитие государства, являются основными факторами в прогрессе страны.

Джерри Эллиотт подчеркнула тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, в частности министерством юстиции, в области интеграции судов, учреждений отбывания наказания, дальнейшего повышения уровня электронных услуг в данной сфере. Она выразила готовность "CISCO" оказать поддержку политике, осуществляемой Азербайджаном в различных направлениях экономического развития, и поблагодарила за тесное сотрудничество с правительством Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией "CISCO". Глава государства подчеркнул, что доволен плодотворным сотрудничеством компании с соответствующими структурами Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил значение этого сотрудничества в реализации намеченных Азербайджаном программ и планов, повышении прозрачности и развитии других электронных услуг.

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