В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана и премьера Грузии (ФОТО) (версия 2)

22 января 2019 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Было подчеркнуто значение важных глобальных проектов, реализуемых нашими странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес.

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