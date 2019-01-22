В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана и премьера Грузии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Было подчеркнуто значение важных глобальных проектов, реализуемых нашими странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес.

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