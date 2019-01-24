Встречи на Давосском форуме глав престижных компаний с Президентом Ильхамом Алиевым связаны с наличием в Азербайджане благоприятных условий для инвестиций - депутат

БАКУ /Trend/ - Встречи руководителей десятков престижных компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе с Президентом Ильхамом Алиевым непосредственно связаны с наличием в Азербайджане благоприятных условий для инвестиций.

Об этом сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

По ее словам, после того, как общенациональный лидер Гейдар Алиев, пришедший к власти в 1993 году, убедил крупные транснациональные энергетические компании инвестировать в нефтегазовый сектор Азербайджана, в стране начался новый этап. После подписания в 1994 году с крупными энергетическими компаниями Великобритании, США, европейских и других стран «Контракта века» начался этап скачкообразного развития нефтегазового сектора, считающегося локомотивом экономики Азербайджана.

Депутат отметила, что за прошедший период BP и другие транснациональные энергетические компании вели эффективную деятельность в Азербайджане, в экономику страны были вложены инвестиции.

По ее словам, и представить было невозможно, что придет время, и Азербайджан будет играть значимую роль в энергетической безопасности европейского континента.

«Неслучайно сегодня Азербайджан посредством таких транснациональных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, TAP обеспечивает эффективное сотрудничество многих стран и регионов, а также вносит свой вклад в сохранение и укрепление безопасности", - сказала депутат.

Велиева подчеркнула, что Азербайджан теперь имеет в мире статус партнера, завоевавшего большое доверие.

«Проведение руководителями десятков компаний встреч в Давосе с Президентом Ильхамом Алиевым непосредственно связано с наличием в нашей стране стабильности, безопасности и благоприятных условий для инвестиций. В экономику Азербайджана были вложены инвестиции в размере примерно 250 миллиардов долларов. Думаю, что в перспективе увеличится количество компаний, желающих инвестировать в Азербайджан как в энергетический, так и другие сектора, и это число вырастет многократно», - отметила депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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