На воду в Каспийском море спущен пограничный сторожевой корабль Азербайджана (ФОТО)

24 января 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пограничный сторожевой корабль типа "Туфан" S-206, спущенный на воду в Каспийском море, приступил к боевой службе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Усиление служебно-боевых возможностей Береговой охраны Государственной пограничной службы, выполняющей важные задачи по обеспечению пограничной безопасности в Каспийском море, организации надежной охраны инфраструктуры по добыче и транспортировке нефти и газа, имеет важное значение.

Отметим, что новый корабль оснащен совершенным навигационным оборудованием и радиотехнической связью, современным вооружением, в том числе ракетным и противоракетным комплексами, системами ночного и дневного наблюдения и гидроакустической установкой. В морских условиях на палубу пограничного сторожевого корабля длиной 62 метра, оснащенного быстроходными катерами, и способного выполнять служебные задания в сложных условиях на Каспийском море, может приземлиться вертолет. Новый корабль будет использован при выполнении служебных заданий, связанных с охраной государственных границ, обеспечением режима в пограничных водах, безопасности инфраструктуры добычи и транспортировки углеводородных ресурсов.

Напомним, что 10 января этого года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан», построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы, боевой техникой, оружием и боеприпасами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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