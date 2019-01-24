Европейские организации не предпринимают шагов, чтобы пресечь захватническую политику Армении - азербайджанский депутат

24 января 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейские организации не предпринимают шагов, чтобы пресечь захватническую политику Армении.

Об этом сказала член азербайджанской делегации в ПАСЕ, вице-президент группы «Свободные демократы», депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева, выступая ходе обсуждения проектов резолюций «Дискриминация при приеме на работу», «В интересах инклюзивной рабочей силы, имеющей инвалидность», сообщает в четверг Trend.

«Все страны-члены должны еще больше увеличить усилия по образованию, обеспечению работой лиц с инвалидностью. В первую очередь должны быть усилены программы по поддержке получения лицами с инвалидностью образования, изучения ими на высоком уровне какой-либо профессии. Это является одним из главных факторов, облегчающих обеспечение их работой», - отметила Пашаева.

Член азербайджанской делегации добавила, что в Азербайджане как на законодательном уровне, так и на уровне правительства предпринимаются серьезные шаги по обеспечению лиц с инвалидностью образованием, работой, улучшению их социального положения.

Пашаева отметила, что большую роль в увеличении в Азербайджане числа лиц с инвалидностью сыграло то, что тысячи человек потеряли здоровье в результате оккупации Арменией азербайджанских земель.

«Тысячи людей за несколько лет потеряли свое здоровье и стали инвалидами. Был осуществлен ряд важных изменений в законодательстве для обеспечения инвалидов работой. Так, независимо от того, государственный это или частный сектор, закон предусматривает для инвалидов сокращенное время работы - не боле 36 часов в неделю, на работодателей была возложена серьезная ответственность», - добавила депутат.

По ее словам, ежегодно сотни инвалидов, включая инвалидов Карабахской войны, получают от государства бесплатное жилье.

«Учитывая важную роль, которую играют неправительственные организации в поощрении участия инвалидов в рынке труда, необходимо повысить финансовую поддержку такого рода организаций. Наша страна уделяет особо внимание данному вопросу, указанному в докладе», - сказала Пашаева.

Депутат добавила, что ежегодно посредством Совета господдержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, Фонда молодежи, министерства труда и социальной защиты населения оказывается поддержка неправительственным организациям в целях реализации сотен проектов, связанных с инвалидами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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