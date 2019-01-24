Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в сельском хозяйстве проводятся большие реформы, совершенствуется механизм предоставления субсидий

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в сельском хозяйстве проводятся большие реформы, совершенствуется механизм предоставления субсидий, применяется более четкий, более удобный для фермеров механизм.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с группой волонтеров аграрного развития, принимая в четверг участие в открытии после капитальной реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству картофеля и семян овощных культур министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

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