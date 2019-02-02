В Азербайджане будут успешно выполнены все поставленные в рамках новой Госпрограммы задачи - эксперт

БАКУ /Trend/ - Прошедшие 15 лет стали периодом ускоренного развития Азербайджана, в том числе в результате успешной политики главы государства на высоком уровне было обеспечено социально-экономическое развитие регионов. Об этом сказал Trend член Политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде.

«За прошедшие 15 лет по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева были приняты и успешно реализованы три Государственные программы, охватившие 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 годы», - отметил Рагимзаде.

По его словам, статистика последних 15 лет позволяет говорить, что Азербайджан уверенно развивается. "За этот период в семь раз повысились зарплаты, в девять раз – пенсии, капитально отремонтированы и реконструированы более 3200 школ, построены и реконструированы 640 медицинских учреждений, созданы 44 олимпийских центров. ВВП вырос в 3,3 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, экспорт – в 4,7 раза, валютные резервы – в 24 раза. Открыты два миллиона рабочих мест», - сказал главный редактор.

Рагимзаде также коснулся достижений в сельскохозяйственной сфере, отметив, что в прошлом году были заготовлены 233 тысячи тонн хлопка.

«В прошлом году в 13 районах были собраны 6,2 тонны табака. Если в 2004 году были собраны 55 тысяч тонн винограда, то в прошлом году данный показатель составил 167 тысяч тонн», - сказал Рагимзаде.

Эксперт добавил, что социально-экономическое развитие регионов и в дальнейшем будет находиться под контролем главы государства.

«Утверждение очередным указом Президента Азербайджана "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы"- наглядный этому пример. Считаю, что в течение следующих пяти лет все поставленные в рамках Госпрограммы задачи будут успешно выполнены», - сказал главный редактор.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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