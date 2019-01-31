Президент Азербайджана: Сельское хозяйство должно развиваться на научных основах, следует применять современные технологии (версия 2)

31 января 2019 00:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство должно развиваться на научных основах, следует применять современные технологии, подходы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

«В нашей стране есть необходимость в создании новых плодоовощных перерабатывающих предприятий, хочу особо отметить это. Потому что производство фруктов и овощей растет. Мы экспортируем их больше как фрукты и овощи. Однако на внешних рынках наблюдается большой спрос и на переработанную продукцию», - сказал глава государства.

«Нам необходимо углубить реформы в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство должно развиваться на научных основах. Следует применять современные технологии, подходы. Мы и впредь обязательно должны проводить серьезную работу, связанную с продовольственной безопасностью, это – приоритетный вопрос. Ведется работа, направленная на повышение урожайности. Считаю, что в ближайшем будущем это проявит себя. Мы должны увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Правда, в последние 15 лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос примерно в 6 раз. Но потенциал велик и мы должны выйти на новые рынки. Открываются торговые дома, направляются экспортные миссии, государство оказывает огромную поддержку предпринимателям, с тем, чтобы они могли продавать свою продукцию за рубежом. Конечно, большое значение имеют и агропарки. В настоящее время на 250 тысячах гектаров размещается 51 агропарк. Конечно, раньше на этих землях работа либо не проводилась, либо проводилась очень медленно», - сказал Президент Азербайджана.

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