Президент Ильхам Алиев: От Яламы до Астары необходимо проложить новые железнодорожные линии (версия 2)

31 января 2019 01:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - От Яламы до Астары необходимо проложить новые железнодорожные линии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Президент Азербайджана сказал, что транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад функционируют, к этой работе присоединяются новые партнеры. «В результате переговоров, проведенных мною с главами государств нескольких стран, в настоящее время обеспечена доставка дополнительных грузов из республик Средней Азии в Алятский порт, а оттуда по железной дороге – на мировые рынки. Мы уже очень плодотворно сотрудничаем с несколькими странами. Число этих стран растет, мы привлекаем грузы из новых источников и направляем их через территорию Азербайджана. На повестке дня находятся несколько железнодорожных проектов внутри страны. Мы занимаемся восстановлением транспортного коридора Север-Юг. Правда, дорога есть, она функционирует, но скорость небольшая. Поэтому необходимо проложить новые железнодорожные линии от Яламы до Астары. Этот процесс уже стартовал с прошлого года, таким образом, транспортный коридор Север-Юг, соединяющий азербайджано-российскую и азербайджано-иранскую границы, станет высокоскоростным коридором, конечно, сократится и время доставки грузов до конечного пункта»,- сказал глава государства.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, идет также строительство междугородных железных дорог. «В настоящее время строится железная дорога Ляки-Габала. Сегодня Габала является одним из центров туризма, поэтому параллельно со строительством железной дороги Баку-Ялама необходимо обеспечить прокладку и этой дороги. Железная дорога должна быть проложена и в горнолыжный курорт Шахдаг. Таким образом, в Гусарский район также можно будет поехать по железной дороге. Это тоже предусмотрено программой», - подчеркнул глава государства.

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