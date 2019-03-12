Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровли многоквартирных зданий в Нахчыванской АР

12 марта 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах в связи с ремонтом кровли многоквартирных зданий.

Согласно распоряжению, в целях ремонта кровли многоэтажных зданий, из суммы, указанной в пункте 1.67 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено 2 206 000 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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