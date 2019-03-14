Игорь Додон: Число угроз как на глобальном, так и на региональном уровне не снизилось

БАКУ/Trend/ - Несмотря на снижение количества активных конфликтов, число угроз как на глобальном, так и на региональном уровне не снизилось.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Молдовы Игорь Додон на VII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, напряжённость между глобальными игроками сохраняется, появляются новые вызовы и угрозы.

"Мы должны открыто и твердо заявлять о неприемлемости эскалации. В прошлом году я говорил, что не хочу, чтобы перед Молдовой ставили выбор "или-или". Что такое новая внешняя политика? Нас очень часто пытаются поставить перед вопросом "Вы с нами или против? У вас внешняя политика пророссийская, пронатовская, проевропейская или проамериканская?". Для Молдовы единственная позиция - это промолдовская. Уверен, что во главе стола должны быть национальные интересы", - сказал Додон.

Додон отметил, что Молдова после распада СССР стала членом СНГ, затем страна вела активные переговоры с ЕС и подписала соглашение об ассоциации. Таким образом, продолжил он, граждане Молдовы получили безвизовый режим с европейскими странами.

Впоследствии Молдова также получила статус наблюдателя в ЕврАзЭС, сказал он.

"Теперь у нас свободная торговля как с ЕС, так и со странами СНГ. Для граждан - безвизовый режим с ЕС и СНГ. Что здесь плохого?", - подытожил он.

Додон подчеркнул, что Молдова намерена развивать статус постоянного нейтралитета.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей из 50 стран. Темой VII Глобального Бакинского форума станет «Новая внешняя политика мира».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме нынешних и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Талех Агавердиев)

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