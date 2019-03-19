Посол Франции: Визит Мехрибан Алиевой в Париж продемонстрировал динамичный характер отношений между Францией и Азербайджаном (ИНТЕРВЬЮ, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Париж продемонстрировал высокий уровень доверия между Францией и Азербайджаном, сказала в интервью Trend в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.

«Я рада вернуться в Баку после такого важного визита, который состоялся в Париже. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева совершила значимый и успешный визит высокого уровня в Париж, который продемонстрировал высокий уровень доверия и взаимопонимания между Францией и Азербайджаном и всесторонний, диверсифицированный характер наших двусторонних отношений», - сказала она.

Посол отметила, что Мехрибан Алиева была приглашена в Париж премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом.

«Встреча Мехрибан Алиевой с премьер-министром Франции, а также другие различные встречи и контакты высокого уровня с первой леди Франции, президентами Национальной ассамблеи и Сената, министрами культуры и экономики позволили затронуть проблемы региона, в том числе нагорно-карабахский конфликт. Это была возможность оценить состояние нашего экономического сотрудничества: что сделано, что предстоит сделать, и что можно было бы сделать», - сказала Бушез.

По ее словам, обе стороны подчеркнули динамизм этого сотрудничества, а также неиспользованный потенциал экономического сотрудничества.

«Также стороны поздравили друг друга с большими успехами, достигнутыми в сотрудничестве в областях образования и культуры. Были высоко оценены успехи Бакинского Французского лицея, Французско-азербайджанского университета и продвижение французского языка в школах. Действительно, этот визит был возможностью для обмена мнениями, обсуждения проектов и дальнейших действий», - сказала Бушез.

Дипломат отметила, что были подписаны четыре соглашения для придания конкретного содержания развитию экономического сотрудничества, добавив, что также было обсуждено много других проектов.

«Акцент был сделан на ряд общих точек зрения между Азербайджаном и Францией, таких как традиции секуляризма и роль женщин. Итак, этот визит продемонстрировал динамичный характер наших отношений, что мы делаем и что можем сделать для того, чтобы еще больше развивать наше сотрудничество в различных сферах», - сказала она.

Бушез рассказала об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Францией.

«Что касается перспектив для бизнеса, я рада сообщить, что в 2018 году мы зафиксировали 15-процентное увеличение товарооборота. Мы весьма оптимистичны, потому что французские компании довольно хорошо охватывают спектр экономики Азербайджана: в особенности они настроены внести вклад в ее диверсификацию и выявление ее большого потенциала. Конечно же, нефтегазовый сектор остается сферой, которая представляет большую значимость, и я бы хотела подчеркнуть успешное сотрудничество Total с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR в течение более чем 20 лет. Мы рассматриваем Азербайджан и SOCAR как очень надежных партнеров. Total намерена сделать в Азербайджане больше, чем сейчас. Надеемся, что ее проекты будут реализованы», - сказала она.

Относительно ненефтяного сектора дипломат подчеркнула, что его доля в экономике растет благодаря политике диверсификации, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Французские компании очень хорошо представлены в приоритетных секторах, таких как транспорт: на железнодорожном транспорте – это Alstom, метро – Thales, автобусы - Iveco и аэропорты - Thales. У Азербайджана большой потенциал как регионального транспортного хаба и французские компании готовы усилить свою деятельность, чтобы внести вклад в достижение этой цели. Французское агентство развития уже поддерживает проекты, связанные с железнодорожным транспортом. Кроме того, имеются перспективные сферы сотрудничества, такие как сельское хозяйство. Мы очень рады, что министр сельского хозяйства Азербайджана уже несколько раз совершал визит во Францию, и мы очень рассчитываем на дальнейшее развитие нашего сотрудничества в области сельского хозяйства и агробизнеса», - отметила Бушез.

Что касается сферы окружающей среды, посол Франции отметила, что Баку - это красивый и современный город, но здесь также важно решать проблемы, связанные с системами водоснабжения и окружающей средой.

«Французская компания Suez уже активно работает в Азербайджане в этой сфере. Компания стремится сделать еще больше, например, в рамках программ предотвращения загрязнения, и улучшить управление водными ресурсами в Азербайджане. В стране также процветает туризм, что естественно, потому что ее города прекрасны, а регионы имеют очень высокий потенциал для развития туризма», - сказала Бушез.

Она отметила, что есть и другие области, которые можно еще больше развивать, в частности сфера космоса.

«Мы видим успех программ, разработанных Azercosmos, в частности это программа разведывательного спутника, которую Azercosmos разработал в сотрудничестве с Airbus. Это всего лишь несколько примеров нашего сотрудничества, которое нуждается в дальнейшем развитии. У каждой из компаний есть свои проекты. Каждая из них хотела бы развивать их и расширять свое присутствие здесь, так как французские компании очень заинтересованы в Азербайджане, в местном рынке. В вашей красивой стране есть фантастический потенциал», - сказала она.

Как отметила Бушез, этот потенциал усиливается благоприятной политикой, которая проводится властями Азербайджана, в том числе последними финансовыми реформами и мерами поддержки МСП.

«Экономическое сотрудничество было одной из тем, которое обсуждалось Первым вице-президентом Азербайджана с каждым из собеседников. Каждый раз происходил обмен мнениями о том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить более глубокие и расширенные связи между Францией и Азербайджаном», - заключила дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова)

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