В Азербайджане назначен новый временный поверенный в делах Черногории

9 апреля 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Черногории Зелко Радуловича.

Мирзазаде пожелал Радуловичу успехов в период служебной деятельности в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Дипломат из Черногории отметил, что дипломатическое представительство его страны приступило к работе в Азербайджане и обещал, не жалея сил способствовать развитию двухсторонних отношений. В этой связи он вручил Мирзазаде письмо об открытии в Баку дипломатического представительства Черногории.

В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Черногории.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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