Итоги опроса Opinion Way - отражение результатов реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым

13 апреля 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итоги опроса, проведенного французской компанией Opinion Way, являются отражением результатов реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сказал Trend член Политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде, комментируя проведенный компанией в марте опрос в Азербайджане.

Рагимзаде сказал, что результаты опроса вновь подтвердили высокое доверие граждан к главе государства. «Существующие в Азербайджане стабильность, единство народа и власти являются одними из важных аспектов, которые положительно оцениваются на международном уровне. Как отметил Президент Ильхам Алиев, результаты выборов свидетельствуют о существующей в стране атмосфере», - сказал главред.

Главный редактор отметил, что согласно результатам опроса, проведенного компанией Opinion Way, большинство респондентов расценило сохранение нынешней общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране как самый успешный результат деятельности Президента Ильхама Алиева.

«Если учитывать, что весь мир с 2008 года сталкивается с тяжелыми результатами экономического и финансового кризиса, тот факт, что Азербайджан благодаря своему экономическому росту находится в центре внимания, также вызывает гордость. Построение экономики на правильной основе – один из главных факторов, ведущих к нашим успехам», - добавил Рагимзаде.

По его словам, вложение в экономику Азербайджана за последние 15 лет около 250 миллиардов долларов является показателем стабильности, существующего экономического положения в стране, а главное, показателем веры в настоящее и будущее Азербайджана.

Рагимзаде добавил, что в предстоящие годы Азербайджан ждут еще более грандиозные успехи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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