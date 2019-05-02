Столица американского штата Нью-Мексика - Санта Фе объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Столица американского штата Нью-Мексико - Санта Фе объявила 28 мая 2019 года Национальным днем Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В связи с чем, мэр города Санта Фе - Алан Вебер (Alan M. Webber) подписал соответствующую декларацию, в которой подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую светскую и демократическую республику в мусульманском мире, что за короткое время она провела многочисленные прогрессивные реформы, впервые предоставила избирательное право женщинам не только в мусульманском мире, но и задолго до некоторых ведущих государств того времени. Также отмечается, что республика была признана со стороны США и других демократических государств.

В документе говорится, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США стали одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, и установивших с ним дипломатические отношения.

Подчеркивается, что после восстановления независимости и суверенитета, Азербайджан стал одним из стремительно развивающихся и обновляющихся государств, обладает самой сильной экономикой в регионе, и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе. Азербайджан наладил прочные связи в экономической, культурной и других сферах с западными штатами США.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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