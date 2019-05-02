Столица американского штата Нью-Мексика - Санта Фе объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана

2 мая 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Столица американского штата Нью-Мексико - Санта Фе объявила 28 мая 2019 года Национальным днем Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В связи с чем, мэр города Санта Фе - Алан Вебер (Alan M. Webber) подписал соответствующую декларацию, в которой подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую светскую и демократическую республику в мусульманском мире, что за короткое время она провела многочисленные прогрессивные реформы, впервые предоставила избирательное право женщинам не только в мусульманском мире, но и задолго до некоторых ведущих государств того времени. Также отмечается, что республика была признана со стороны США и других демократических государств.

В документе говорится, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США стали одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, и установивших с ним дипломатические отношения.

Подчеркивается, что после восстановления независимости и суверенитета, Азербайджан стал одним из стремительно развивающихся и обновляющихся государств, обладает самой сильной экономикой в регионе, и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе. Азербайджан наладил прочные связи в экономической, культурной и других сферах с западными штатами США.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США
В мире 16:11
Компания Обамы снимет сериал об администрации Трампа
В мире 15:03
Завершились съемки последней серии финального сезона "Теории большого взрыва"
В мире 14:33
Трамп принял в Белом доме тайваньского миллиардера Терри Гоу
В мире 14:14
Бортовая инструкция Нила Армстронга и Базза Олдрина будет продана на аукционе Christie's
В мире 14:02
Трамп пригласил премьер-министра Венгрии в Вашингтон
В мире 12:42
Лента новостей
На газовом конгрессе в Авазе представят отчет по газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 16:23
Глава Альянса цивилизаций: Азербайджан вносит большой вклад в дело сохранения мира
Политика 16:17
Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США
В мире 16:11
В Душанбе предпринимателя приговорили к 6 годам за ввоз партии низкокачественных лекарств
Центральная Азия 15:56
Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог
Политика 15:53
В Бишкеке открылась выставка, посвященная экологии
Центральная Азия 15:53
ЕБРР представил рекомендации по диверсификации экономики Азербайджана
Бизнес 15:51
Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион – МИД Турции
В мире 15:47
Новый фильм Тарантино будет показан на Каннском кинофестивале
В мире 15:43