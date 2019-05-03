Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оплате расходов на образование лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья

3 мая 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об оплате расходов на образование лиц с I и II группами инвалидности, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

В распоряжении говорится, что, начиная с 2019/2020 учебного года, расходы на образование обучающихся на платной основе в вузах Азербайджана на уровнях бакалавриата и магистратуры (основное (базовое высшее) медицинское образование и резидентура), на уровне магистратуры Национальной академии наук Азербайджана и в средне-специальных образовательных учреждениях лиц с I и II группами инвалидности, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья за период их учебы будут оплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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