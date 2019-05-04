Хикмет Гаджиев: Формула успеха внешней политики Азербайджана связана с личностью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно доказывал свою способность определять, с учетом интересов своих партнеров, модель взаимовыгодного сотрудничества.

Наша страна неоднократно доказывала способность определять, в том числе с учетом интересов своих партнеров, модель взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя формулу успеха внешней политики Азербайджана.

По словам Гаджиева, Азербайджану в самые тяжелые и смутные времена на международной арене удавалось строить взаимовыгодные дружеские связи как на двусторонней основе, так и на многосторонней.

Он также отметил, что Азербайджан полон решимости и на практике доказывал свою способность развивать на двусторонней основе дружеские отношения со странами, имеющими друг с другом некоторые противоречия. "Иногда и представители зарубежных медиа задают вопрос: в чем секрет или какова формула успеха внешней политики Азербайджана? В первую очередь, в этом смысле следует отметить личность Президента Ильхама Алиева. Большая роль в налаживании связей Азербайджана с другими странами принадлежит главе государства, его политическому диалогу или дружеским отношениям с лидерами стран. Есть конкретные примеры. Возьмем связи между Азербайджаном и Россией. В развитии этих связей очень важное значение имеют личности лидеров и политический диалог между ними. В той же мере это можно сказать в отношении связей Азербайджана с Ираном и Беларусью. Перечисленные принципы и являются одним из основных критериев формирования модели успеха внешней политики и двустороннего сотрудничества Азербайджана“, - сказал Гаджиев.

Он добавил, что, говоря словами главы государства, Азербайджан проводит открытую, прозрачную внешнюю политику:

“В корне этой внешней политики стоят национальные интересы Азербайджана. Эта политика имеет прогнозируемый характер. Национальные интересы Азербайджана представляют собой сложный комплекс подходов, содержащих в себе интересы каждого гражданина. Наша страна неоднократно доказывала способность определять, в том числе с учетом интересов своих партнеров, модель взаимовыгодного сотрудничества. Именно поэтому растет число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном”, - сказал Гаджизаде.

Он отметил, что Азербайджан демонстрирует способность представлять успешную модель сотрудничества, как двустороннего, так и многостороннего характера, что служит взаимным интересам нашей страны и ее партнеров. "Возьмем, к примеру, отношения с соседней Грузией. Сегодня азербайджанские компании - ведущие инвесторы в Грузии. Туристы Азербайджана, посещая Грузию, вносят свою лепту в экономическое развитие этой страны”, - сказал Гаджиев, отметив, что на политической арене Азербайджан всегда выступает как актор, руководствующийся принципом верховенства международного права.

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