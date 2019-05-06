Вице-премьер: В азербайджанском обществе нет доверия к сегодняшней оппозиции, и это надо признать

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечены свобода слова, печати, мнения и совести. Любой человек может открыто выражать свое мнение. Также обеспечены политические права и свободы людей, они могут объединяться в отдельные политические организации.

Об этом в понедельник сказал Trend вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что в Азербайджане много оппозиционных партий: «Реальность заключается в том, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, однозначно поддерживается народом. Для этого есть серьезные основания, которые связаны с продолжающимися развитием, модернизацией Азербайджана, обеспечением безопасности людей. Другой немаловажный момент – обеспечение высокого уровня благосостояния народа. За последние несколько месяцев распоряжениями Президента Ильхама Алиева предприняты шаги по улучшению благосостояния людей, представляющих различные категории населения».

Он отметил, что государство тратит огромные средства на повышение заработных плат, пенсий, пособий, студенческих стипендий: «Все это создает почву для дальнейшего улучшения отношения людей к властям. С полной уверенностью можно сказать, что преобладающее большинство граждан Азербайджана поддерживает Президента Ильхама Алиева и проводимую им политику. Это расширяет электорат правящей партии и сокращает число сторонников оппозиции».

По словам вице-премьера, оппозиция не может разработать совершенную концепцию и стратегию для формирования электората и укрепления своих позиций: «Представители противоположного полюса вот уже несколько лет, как не могут создать нормальную политическую платформу и донести до общества основные цели и намерения. Поэтому в азербайджанском обществе нет доверия к сегодняшней оппозиции, и это надо признать. Оппозиция пытается ошибочным путем восстановить утраченные позиции: они прибегают к клеветнической кампании, к ругани, что не делает им чести. В то же время подобная кампания уменьшает число их сторонников. С чувством сожаления следует отметить, что сегодня некоторые лица используют возможности современных технологий в грязных целях».

Али Ахмедов подчеркнул, что некоторые лица создают фейковые профили в соцсетях, под вымышленными именами привлекают небольшое количество людей, оскорбляют представителей власти, уважаемых представителей общества, подвергают их моральному террору: «Люди не знают, с чьей стороны подвергаются клевете и моральному террору, потому что это фейковые профили. Это вызывает серьезное недовольство в азербайджанском обществе. Мы решительно это осуждаем. Они должны вести открытую борьбу, конкретно выражать свои мнения и цели. За власть нельзя бороться оскорблениями и клеветой. Если ты борешься за власть, то должен уважать права человека. Формировать имидж клеветой невозможно. Большинство представителей сегодняшней оппозиции превратилось в маргинальную группу, способную лишь на ругань и клевету. Это источник большой угрозы для общества, и они должны встать на правильный путь для формирования нормальной ситуации».

Али Ахмедов с сожалением отметил, что сегодня оппозиция преподносит народу ложь и клевету: «С такими людьми невозможно вести диалог. Общество решительно осуждает то, что оппозиция скатилась до безнравственности. Азербайджан утвердился как успешное государство, у него большие перспективы, и каждый из нас, как гражданин, должны стараться, чтобы страна не сворачивала с этого пути из-за каких-то преград».

Вице-премьер напомнил, что другая сторона реалий заключается в том, что оппозиционные партии, которые когда-то были вместе, сегодня раскололись и не собираются объединяться: «"Народный фронт", партия "Мусават", которые некогда были единой политической силой, раскололись. Как раскололось общество в начале 90-х годов, когда они были у власти. Тогда появились определенные силы на севере и юге страны, в центре бесчинствовали вооруженные формирования, служащие определенным целям и политическим партиям, у власти были группы, которые вели борьбу друг с другом. Из Баку в Гянджу и обратно отправлялись вооруженные силы, чтобы расчленить власть. Силы, склонные к расколу, не могут объединить общество. Это может привести к большой трагедии для него. Только представьте, сколько в Азербайджане появится сил, которые будут вести борьбу друг с другом, если они придут к власти. Им удается лишь разрушать и раскалывать, они не могут утвердить себя как источник объединяющей силы в обществе. Что могут дать Азербайджану силы, которые не могут воссоединиться и организовать нормальный диалог даже между собой?».

Зампред ПЕА добавил, что Азербайджан сильно изменился, в чем можно убедиться, если сравнить ситуацию в начале 90-х годов с современным периодом: «Мы говорим о двух разных Азербайджанах. Один из них - тот, что столкнулся с трагедией в начале 90- х годов, в котором царили голод и нищета, который был на грани раздробления, и нынешний - стремительно развивающийся, хорошеющий, модернизирующийся Азербайджан, столица которого превратилась в один из красивейших городов мира, где проводятся самые престижные мероприятия мира. Это тот Азербайджан, который не хотят видеть антиазербайджанские силы. Поэтому нельзя позволить им разрушить достигнутые успехи, вернуть страну в то состояние, в котором она находилась в начале 90-х годов. Мы категорически против оппозиции, которая преследует такие намерения».

Вице-премьер добавил, что превратившиеся в «пятую колонну» оппозиционные силы хоть и не сильны, но существуют: «Они функционируют и преследуют различные намерения на основании заданий, подарков и стимулирующих предложений из-за рубежа. Несомненно, что это опасно не только для властей, но и в целом для независимости Азербайджана. Все задания, получаемые этими группами, финансируются отдельными антиазербайджанскими силами и абсолютно противоречат национальным интересам. Мы категорически против того, чтобы группы в Азербайджане, называющие себя политической организацией, превратились в «пятую колонну», и это необходимо обязательно пресечь. Некоторые азербайджанцы, участвующие в провокационных планах против нашей страны за рубежом, - тоже часть «пятой колонны».Они выполняют координационную функцию, передают определенные задания некоторым людям внутри страны, подготавливая тем самым идеологическую почву, состоящую из лжи, клеветы и оскорблений. Они получили убежище за рубежом и теперь клевещут на Азербайджан. Все это правильно расценивается гражданами Азербайджана, и нет необходимости это доказывать, так как все очевидно».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.