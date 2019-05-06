Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с наступлением месяца Рамазан

6 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с наступлением месяца Рамазан.

"Дорогие соотечественники.

Поздравляю вас с наступлением месяца Рамазан - месяца строгого поста и духовного обновления, размышлений и молитв, прощения и сострадания. Для миллионов мусульман во всем мире этот священный месяц — время нравственного совершенствования, благих и добрых дел.

В Азербайджане уважают свои духовные традиции, уходящие в глубину веков. Их нравственная и этическая основа остается неизменной. Ведь забота о ближнем, доброта и сострадание ценились во все времена.

Уверена, что месяц Рамазан станет временем единения и согласия, уважения и взаимопонимания. Пусть в эти священные дни месяца Аллах услышит и исполнит все ваши молитвы. Желаю вам мира, добра, счастья и благоденствия", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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