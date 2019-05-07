Али Ахмедов: Очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут в 2020 году

7 мая 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут в 2020 году. Об этом сказал журналистам вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Он добавил, что дата проведения парламентских выборов определена в Конституции Азербайджана.

Ахмедов также отметил, что в этом году в Азербайджане пройдут очередные муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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