Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Государства Израиль Реувена Ривлина.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.