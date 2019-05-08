Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу

8 мая 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Государства Израиль Реувена Ривлина.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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