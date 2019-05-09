Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания Агентства DOST и центра DOST (версия 2)

9 мая 2019 12:57 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 11:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие административного здания.

После знакомства со зданием Президент Ильхам Алиев побеседовал с коллективом.

В заключение была сделана фотография на память.

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