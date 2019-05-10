Президент Ильхам Алиев предоставил персональную пенсию группе деятелей культуры и искусства

10 мая 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента группе деятелей культуры и искусства.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии культуры и искусства Азербайджана, персональная пенсия Президента Азербайджана предоставляется:

Абдуллаеву Агасалиму Сахиб оглу

Агамалызаде Музаффару Мамедибрагим оглу

Исламзаде Акифу Гадир оглу

Гулиевой Саиде Абульфаз гызы

Муталлимовой Фирангиз Бехер гызы

Наримановой Земфире Али гызы

Рахимли Ильхаму Азиз оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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