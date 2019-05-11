Президент Азербайджана: Поддержка народом нашей политики придает нам силы, в то же время позволяет углубить реформы (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 01:58)

БАКУ /Trend/ - Поддержка народом нашей политики придает нам силы, в то же время позволяет углубить реформы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уже много лет в Азербайджане обеспечивается стабильность. Ее гарантом является азербайджанский народ. Поддержка народом нашей политики придает нам силы, в то же время позволяет углубить реформы и обеспечить успешное устойчивое развитие Азербайджана.

Стабильность имеет особое значение для любой страны. Посмотрите на мир, международную панораму. Там, где нарушается стабильность, страны отстают, оказываются в неуправляемом состоянии, в странах начинаются негативные процессы, растет внешнее влияние, начинаются внутренние распри, и они утрачивают будущее. Взгляните на сегодняшнюю картину стран, где в последние годы была нарушена стабильность. Что мы увидим? Войны, братское кровопролитие, разрушенные города, вышедшая из строя инфраструктура, парализованная промышленность, миллионы беженцев и переселенцев, палаточные городки, городки, от которых мы избавились в 2007 году. В то время я дал предвыборное обещание, что в течение 5 лет не останется ни одного палаточного городка. Мы сделали это за 4 года. То есть, нарушение стабильности приводит к этому. Каждый человек должен знать, что стабильность – это большое достояние. Мы добились этого, проявив огромную самоотверженность", - сказал Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.