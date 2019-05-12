Первый вице-президент Мехрибан Алиева присутствовала на концертной программе «С любовью к Азербайджану» в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

12 мая 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в воскресенье была показана концертная программа «С любовью к Азербайджану» с участием известных представителей оперного искусства Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова, сообщает Trend.

Среди зрителей концерта, прошедшего с аншлагом, были Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступавших на концерте, в программу которого вошли арии из различных опер, сопровождал Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижеров Фуада Ибрагимова и Муртузы Бюльбюля.

В музыкальном вечере прозвучали произведения Дж.Верди, Ф.Чилеа и Дж.Пуччини.

Анна Нетребко (сопрано) - одна из выдающихся оперных певиц России XXI века. Благодаря создаваемым образам, смелому и драматическому репертуару она занимает важное место в истории оперного искусства. В 2007 году Анна Нетребко вошла в список 100 самых влиятельных лиц мира по версии известного американского журнала Time. Народная артистка и лауреат Государственной премии Российской Федерации Анна Нетребко удостоена многих наград в различных странах, в том числе азербайджанского ордена «Достлуг» за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в области музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.

В ее дискографию входят оперы, концертные программы, а также ставшие бестселлерами соло-альбомы и дуэты с супругом Юсифом Эйвазовым.

Юсиф Эйвазов (тенор) - народный артист Азербайджана. В репертуар исполнителя входят оперные партии, позволяющие продемонстрировать его драматический талант и вокальные способности. В 2010 году дебют Эйвазова в партии Каварадосси («Тоска», Дж. Пуччини) в Государственном академическом Большом театре стал началом его международной карьеры. После этого он получил приглашения в Ла Скала, Метрополитен-опера, Венскую, Парижскую оперы и другие известные театры. Его имя включено в книгу «Лучшие теноры мира».

Эльчин Азизов (баритон) - народный артист Азербайджана. Был членом Клуба веселых и находчивых (КВН), выступая в составе команды «Парни из Баку». В 2005 году получил образование в Летней академии австрийского университета Motsareum, затем продолжил учебу по классу вокала в Бакинской музыкальной академии. В 2007 году работал в оперной студии Галины Вишневской. С 2008 года - солист Государственного академического Большого театра. Выступает в больших оперных и концертных залах мира. В 2017 году вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым принял участие в концертном туре Half Way Around The World. В рамках тура были даны концерты в восьми городах шести стран.

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