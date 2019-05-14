Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - От имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в понедельник был дан ужин в честь глав государств и правительств стран "Восточного партнерства", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

На ужине присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вначале Президент Ильхам Алиев и президент Дональд Туск сделали совместное фото.

Затем главы государств и правительств стран "Восточного партнерства" сделали официальное фото.

Выступая на ужине, данном от имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства», Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является одной из активных стран, участвующих в Программе «Восточное партнерство».

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает тесные связи со странами-членами Европейского Союза. Так, связи Азербайджана с девятью странами-членами Европейского Союза носят характер стратегического партнерства.

Глава государства также констатировал, что Европейский Союз является основным торговым партнером Азербайджана, и государства-члены организации выступают в качестве ведущих инвесторов в нашей стране.

Президент Азербайджана с сожалением отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, являющимися участниками Программы «Восточное партнерство», не находит решения. Заявив, что 20 процентов наших земель оккупированы Арменией, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, глава государства сказал, что этот конфликт продолжается уже более 25 лет. Президент Ильхам Алиев отметил, что конфликт должен быть урегулирован только в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в документе «Приоритеты партнерства», парафированном в прошлом году в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом, также еще раз выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках его признанных на международном уровне границ.

Подчеркнув, что Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, глава государства сказал, что в энергетических проектах, реализуемых по инициативе и с участием нашей страны, интересы стран-производителей, транзитеров и потребителей защищаются вместе в рамках их сотрудничества.

Отметив важную роль Азербайджана в реализации транспортного коридора Восток-Запад, глава государства сказал, что наша страна успешно сотрудничает с Европейским Союзом и в транспортном секторе.

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